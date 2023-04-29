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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. ومفاجأة في ثمن الطن الآن بمصر

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يبحث الكثير يوميا عن أسعار الحديد اليوم في مصر، وكذلك أسعار الأسمنت خاصة الراغبين في البناء الجديد، بعد هبوط أسعار الحديد عالميا بقوة.

تراجع خام الحديد 

وتراجع سعر خام الحديد عالميًا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، تحديدًا منذ 3 يناير الماضي، أي منذ نحو 4 أشهر.

الحديد 

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وهبط سعر خام الحديد 62% ليصل إلى مستوى 116.21 دولارًا في الطن، بعد ما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنه الهبوط جاء متأثرًا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

سعر طن الحديد 

ويبحث الكثير في مصر عن سعر طن حديد عز ، والذي سجل اليوم نحو 40470 جنيها ، فيما سجل طن الحديد الاستثماري نحو 39083 جنيها ، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

3 آلاف جنيه

يذكر أن أسعار الحديد تراجعت بقيمة نحو 3 آلاف جنيه من أعلى سعر سجله الطن وهو 45 ألف جنيه قبل أيام، ليكون أعلى سعر اليوم 42000 جنيه وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز

ويبحث الراغبون في البناء عن سعر طن حديد عز  والذي سجل نحو 40470 جنيهًا ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 42 ألف جنيه في بعض المحافظات.

سعر طن الحديد

وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم،  ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 39083 جنيهًا أمس ، وقد يصل إلى 41500 جنيه كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد 

أسعار طن الحديد

الراغبون في على البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، يرغبون في التعرف على آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 40470 جنيهًا للطن إلى 42 ألف جنيه.
  • سعر طن الحديد الاستثماري 39083 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 41500 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
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