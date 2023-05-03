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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الحديد بقوة على المستوى العالمي لتفقد نحو 13 دولارا دفعة واحدة للطن من الخام 62%، فيما استقرت أسعار الطن الآن في مصر.

تراجع خام الحديد

وتراجع سعر خام الحديد 62% على المستوى العالمي  ليصل إلى مستوى 103 دولارات فقط بعد 116 للطن أمس، بعدما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أي أنه انخفض بنحو الثلث متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

 

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الحديد 

سعر طن حديد عز

واستقر سعر طن حديد عز اليوم ليسجل في المتوسط للمستهلك نحو 41185 جنيها ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات مثل الإسماعيلية، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز

سعر طن الحديد

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 40208 جنيهات، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

وتعتبر الأسعار هامة بالنسبة للذين يرغبون في إجراء البناء الجديد أو إجراء تعديلات في الشقق أو المحلات،  حيث يبحثون عن آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد
الحديد

 

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41185 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 40208 جنيهات كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
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