نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

تراجعت أسعار الحديد اليوم، بشكل ملحوظ في مصر ، إذ يبحث الراغبون في البناء الجديد أو التعديل في شققهم عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

684 جنيها

وتراجع سعر طن الحديد بقيمة 684 جنيها دفعة واحد لكل طن من النوع الاستثماري، ليسجل اليوم نحو 38930 جنيها بعد 39614 جنيها أمس فيما استقر سعر طن الحديد من نوع عز.

سعر طن الحديد

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أبريل 2023

تراجع خام الحديد

وتراجع سعر خام الحديد 62% على المستوى العالمي ليصل إلى مستوى 116 دولارا في الطن اليوم، بعدما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية ، ولكنة عاود الانخفاض متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

1800 جنيه

وتراجع سعر طن حديد عز اليوم من أعلى سعر بقيمة 1800 جنيه ، إذ وصل أعلى سعر اليوم نحو 43200 جنيه في بعض المحافظات، بعدما سجل أعلى سعر له قبل أيام نحو 45 ألف جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد بقيمة

سعر طن حديد عز

وشهد سعر طن حديد عز استقرارا اليوم ليسجل في المتوسط للمستهلك نحو 40981 جنيها ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 43200 جنيه في بعض المحافظات.

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت فسجل 38930 جنيها، وقد يصل إلى 42000 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

وعند إجراء البناء الجديد أو إجراء تعديلات في الشقق أو المحلات، يهتم الكثير بمعرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 40981 جنيهًا للطن إلى 43200 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38930 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 42000 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي: