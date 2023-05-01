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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الحديد اليوم، بشكل ملحوظ في مصر ، إذ يبحث الراغبون في البناء الجديد أو التعديل في شققهم عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

684 جنيها

وتراجع  سعر طن الحديد بقيمة 684 جنيها دفعة واحد لكل طن من النوع الاستثماري، ليسجل اليوم نحو 38930 جنيها بعد 39614 جنيها أمس فيما استقر سعر طن الحديد من نوع عز.

سعر طن الحديد

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أبريل 2023

تراجع خام الحديد

وتراجع سعر خام الحديد 62% على المستوى العالمي  ليصل إلى مستوى 116 دولارا في الطن اليوم، بعدما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية ، ولكنة عاود الانخفاض متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

1800 جنيه

وتراجع سعر طن حديد عز اليوم من أعلى سعر بقيمة 1800 جنيه ، إذ وصل  أعلى سعر اليوم نحو 43200 جنيه في بعض المحافظات، بعدما سجل أعلى سعر له قبل أيام نحو 45 ألف جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد بقيمة

سعر طن حديد عز

وشهد  سعر طن حديد عز  استقرارا اليوم ليسجل في المتوسط للمستهلك نحو 40981 جنيها ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 43200 جنيه في بعض المحافظات.

سعر طن الحديد

 سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت فسجل 38930 جنيها، وقد يصل إلى 42000 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

وعند إجراء البناء الجديد أو إجراء تعديلات في الشقق أو المحلات، يهتم الكثير بمعرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد 

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 40981 جنيهًا للطن إلى 43200 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38930 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 42000 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
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