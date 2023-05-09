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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم إذ شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم الثلاثاء ، بعد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم ضمن أخر أسعار مواد البناء.

سعر طن حديد عز

سعر طن حديد عز اليوم يبحث عنه الكثير من الراغبين في البناء ، والذي تراجع اليوم ليسجل نحو 41189  41328 جنيها بتراجع قدره نحو  150 جنيها عن أسعار الأمس و197.8 جنيها مقارنة بالأسبوع الماضي، و قد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

سعر طن حديد عز

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تراجع خام الحديد

وتراجع سعر خام الحديد 62% على المستوى العالمي  ليصل إلى مستوى 103 دولارات فقط  بعدما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أي أنه انخفض بنحو ما يزيد على 30 % متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

أسعار طن الحديد

أسعار طن الحديد

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم يبحث عنها الكثير، خاصة المقبلون على البناء الجديد والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

  1. وسجل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41189 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 40110 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1960 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1930 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1870 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1920 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1875 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 1980 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدي 1990 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن
الحديد أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد عز أسعار طن الحديد أسمنت المسلح اسعار الاسمنت اليوم

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