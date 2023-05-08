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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

800 جنيه مرة واحدة.. تراجع ملحوظ في أسعار الحديد وهذه قيمة الطن الآن

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم الإثنين ، بعد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، إذ فقط سعر الطن الواحد نحو 865 جنيهًا دفعة واحدة، فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم ضمن أخر أسعار مواد البناء.

 

سعر طن حديد عز

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر طن حديد عز اليوم، والذي تراجع بقوة اليوم ليسجل نحو 41328 جنيها بتراجع قدره نحو  200 جنيه عن أسعار الأمس، و قد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد 

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سعر طن الحديد اليوم

ويعتبر سعر الحديد اليوم ضمن أسعار مواد البناء، يبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، نحو 39735 جنيها بتراجع نحو 865 جنيهًا دفعة واحدة عن الأمس ، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

أسعار طن الحديد

 أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام الكثير، خاصة المقبلون على البناء الجديد والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد 

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

  1. وسجل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41328 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 39.735 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1960 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1930 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1870 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1920 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1875 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 1980 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدي 1990 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
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