800 جنيه مرة واحدة.. تراجع ملحوظ في أسعار الحديد وهذه قيمة الطن الآن

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم الإثنين ، بعد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، إذ فقط سعر الطن الواحد نحو 865 جنيهًا دفعة واحدة، فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم ضمن أخر أسعار مواد البناء.

سعر طن حديد عز

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر طن حديد عز اليوم، والذي تراجع بقوة اليوم ليسجل نحو 41328 جنيها بتراجع قدره نحو 200 جنيه عن أسعار الأمس، و قد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد

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سعر طن الحديد اليوم

ويعتبر سعر الحديد اليوم ضمن أسعار مواد البناء، يبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، نحو 39735 جنيها بتراجع نحو 865 جنيهًا دفعة واحدة عن الأمس ، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام الكثير، خاصة المقبلون على البناء الجديد والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

وسجل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41328 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 39.735 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي: