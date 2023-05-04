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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن يتراجع عن 40 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، خاصة المقبلون على البناء الجديد أو الراغبون في إجراء تعديلات في شققهم ، حيث تراجع سعر طن الحديد محليا بعد هبوط الخام عالميا بقوة، خاصة سعر الحديد الاستثماري الذي هبط إلى أقل من 40 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز

ويزداد البحث عن سعر طن حديد عز اليوم، والذي تراجع ليسجل في المتوسط للمستهلك نحو 41058 جنيها ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات مثل الإسماعيلية، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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سعر طن حديد عز

سعر الحديد

وعن سعر الحديد اليوم ضمن أسعار مواد البناء ، فقد سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، نحو 39560 جنيها  بعد 40208 جنيهات أمس بتراجع قدره نحو 650 جنيها ، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

عند البناء الجديد أو إجراء تعديلات في الشقق أو المحلات، يبحث الكثير عن آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41058 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 39560 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
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