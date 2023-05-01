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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 1-5-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء فى مصر

استقرت اسعار الحديد و الأسمنت خلال الاسبوع الاخير من شهر أبريل ، بعد ارتفاعات شهدتها في اوائل الشهر وخاصة الحديد. 

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الاثنين 1 مايو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 40200جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 39700 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 39400جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  39500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 39500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 3900جنيه للطن الواحد

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صناعة مواد البناء: الاستثمار الصناعي والتعديني أهم محاور التنمية المستدامة في سيناء

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تباين أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-4-2023

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1963 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1940جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1875 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1890جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1873جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين نحو 2005 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 2000 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1780 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

الحديد مواد البناء أسعار الأسمنت حديد عز أسمنت

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أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 1-5-2023

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