تباين أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-4-2023

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء خاصة الراغبين في البناء، ولذلك ينشر موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

أسعار الحديد اليوم

سجّل سعر حديد عز 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجّلت أسعار منتجات السويس للصلب 39000 جنيه.

وسجّلت منتجات بشاي للصلب 38500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم

سجّل حديد الجيوشي للصلب 38500 جنيه.

وسجّل حديد المصريين سعر 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بينما حديد الجارحي بسعر 38000 جنيه للطن.

فيما سجّل سعر حديد المراكبي 38000 جنيه للطن.

وسجّل حديد العشرى 38000 جنيه للطن .

وبلغ سعر حديد مصر استيل 38000 جنيه للطن .

وسجل حديد الكومى 38000 جنيه للطن .

وسجل حديد العلا 38000 جنيه للطن .

يضاف إلى هذه الأسعار مصاريف النقل وهامش ربح التاجر.

حجم إنتاج الحديد في مصر

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1905 جنيهات للطن.

طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1860 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح 1963 جنيهًا للطن .

سعر طن الأسمنت من العسكري 1840 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان 2005 جنيهات للطن.

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 1975 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 1873 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر 1940 جنيهاً للطن .

أسمنت السهم 1780 جنيهًا للطن .

أسمنت المسلة 1895 جنيهًا للطن .

أسمنت العسكرى بنى سويف 1830 جنيهًا للطن.

أسمنت الممتاز 1940 جنيهًا للطن.

أسمنت تايتان 1890 جنيهًا للطن.

أسمنت أسيوط 1800 جنيه للطن.

أسمنت المهندس 1900 جنيه للطن.

أسمنت النهضة 1820 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1780 جنيهًا للطن.

أسمنت السد العالى 1780 جنيهًا للطن.

أسمنت قنا 1830 جنيهًا للطن.

أسمنت المصريين 1770 جنيهًا للطن.