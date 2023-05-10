سعر الحديد الآن في مصر|كم سجّل الطن بعد هبوطه بنحو 30% عالميًا؟

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر من أبرز ما يبحث عنه الكثير عبر محرك البحث جوجل، خاصة بعد تراجع عقود مسحوق خام الحديد 62% بنحو يقترب من 30% من سعر الطن الواحد.

سعر طن حديد عز

ويتصدّر سعر طن حديد عز اليوم عمليات البحث من الراغبين في البناء، والذي يسجّل نحو 41334 جنيهًا، وقد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد

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تراجع خام الحديد

يُذكر أن سعر خام الحديد 62% هبط بقوة على المستوى العالمي ليصل إلى مستوى 107 دولارات فقط بعد ما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أي أنه انخفض بنحو 30 % متأثرًا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير بأسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ، خاصة المقبلين على البناء الجديد أو التعديل في الشقق والمحلات والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41334 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40520 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار، فيما يصل إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي: