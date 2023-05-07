في طريقهما لأسوان.. مدير أمن سوهاج يتفقد موقع حادث سيارتي الحديد والصلصة

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن محافظة سوهاج، قبيل فجر اليوم، إلى محل واقعة تصادم سيارتين نقل بمقطورة إحداهما مُحملة بـ600 كرتونة أكياس صلصة تزن 60 طن تابعة لإحدى شركات الصلصة بالعاشر من رمضان قادمة من المصنع إلى محافظة أسوان ، والأخرى مُحملة بـ 47 طن حديد تابعة لإحدى شركات الحديد والصلب بأكتوبر قادمة من المصنع إلى محافظة أسوان.

واطمئن مدير الأمن على الوضع العام وفحص موقع الحادث، وتبين سقوط جزء من حمولة السيارة الثانية، وإصابة قائدها بكسر بالذراع الأيمن وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما أصيب سائق في نهاية العقد الرابع من العُمر، باشتباه كسر في الذراع الأيمن؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، إحداهما مُحملة بالحديد وأخرى مُحملة بالصلصة، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة يفيد بوقوع حادث تصاد على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووقوع مُصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة مُحملة بكمية من كراتين الصلصة طماطم، يزنوا 60 طن، قيادة المدعو (محمود م ع- 42 عامًا- سائق)، وبين سيارة نقل بمقطورة مُحملة بـ47 طن من الحديد قيادة المدعو (أحمد ع أ- 56 عامًا- سائق- ويقيم شبرا الخيمة القليوبية).

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، كما تم رفع آثار الحادث من أعلى الطريق، وتسيير الحركة المرورية بعد ان توقفت جزئيًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.