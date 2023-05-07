محافظ سوهاج يفتتح المجمع الإداري للخدمات العامة بحي شرق

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المجمع الإداري للخدمات العامة التابع لحي شرق سوهاج، بشارع أسيوط سوهاج، بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

محافظة سوهاج

وتفقد محافظ سوهاج المجمع الإداري المقام على مساحة220 متر مربع، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى، الذي يتكون من" بدروم، ودور أرضي، و10 أدوار علوية"، عبارة عن “جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و 3 أدوار استراحات”.

كما تم تزويد المبني بأحدث نظم كاميرات المراقبة، والسلامة والصحة المهنية، والإطفاء، بإشراف من مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأشاد "الفقي" بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية للمجمع، موجها بالاستغلال الأمثل لقاعات التدريب والمكاتب الإدارية، وتحقيق المناخ المناسب للعاملين لأداء مهام عملهم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.