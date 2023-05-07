عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين سوهاج: توريد 19442.753 طن قمح لصوامع وشون المحافظة

بيان توريد الأقماح
بيان توريد الأقماح بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 19442.753 طن قمح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك خلال الـ 15 يومًا الماضية، حيث تم توريد 19442.753 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، عقب استلامها من المُزارعين، وينشر لكم موقع صدى البلد بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

بطول 750 مترا .. رصف شارع "هندسة الري" بمركز جهينة في سوهاج

ضبط محاسب بحوزته سبيكتي ذهب بمطار سوهاج الدولي

بيان توريد الأقماح بسوهاج

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" منذ قليل، إن بيان التوريد جاء كالآتي:" 3445.920 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 7451.053 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 4536.488 طن قمح من صوامع غرب طهطا، 171.560 طن قمح من شونة طما الملحقة".

IMG-20230506-WA0052
IMG-20230506-WA0052

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعل تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل،

ولفت "إبراهيم" إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن.

وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما توجد خليتان بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف، يُستخدما عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تُتابع بصفة مُستمرة؛ من أجل مواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين، والعمل على حلها وإزالة أية عوائق فورًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج صوامع قمح تموين سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

شوبير يصدم الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

موضوعات متعلقة

السبت.. ضعف المياه بقرى في سوهاج لمدة 24 ساعة.. إليكم السبب

ترشيحاتنا

إحدى المكرمات من الرئيس: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في المجتمع.. فيديو

صحف السعودية|مقتل 9 أشخاص في واقعة إطلاق نار بأمريكا.. والطاقة الذرية قلقة من الأوضاع بمحطة زابوريجيا النووية

فرج عامر عن تصريحات باتشيكو: جايز بعد كلامه الزمالك يرجعه

وزير الصحة يبحث تفعيل منظومة متكاملة لـ«وحدات الرعاية المتوسطة» بالمستشفيات

الأهلي يوجه طلبا قبل مواجهة الترجي التونسي في أفريقيا

هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

اتجبست بعد المسلسل.. أسباب لا تتخيلها عن كسر يد مني زكي

شتاء في عز الصيف| نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار بهذه المحافظات .. تفاصيل

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ