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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط محاسب بحوزته سبيكتي ذهب بمطار سوهاج الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مطار سوهاج الدولي من ضبط محاسب بشركة خاصة، بحوزته 2 سبيكة ذهبية يزنا 250 جرامًا، أي ربع كيلو من الذهب، مُخبأة داخل ملابسه الداخلية، عقب عودته من دولة الكويت، اثناء انهاءه أوراقه الخاصة بالمطار.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط المدعو (محمد م ع ع- 33 عامًا- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويعمل محاسب بشركة مقاولات بالكويت- ويُقيم بمحافظة أسيوط).

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وذلك أثناء محاولته إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، وبحوزته 2 سبيكة ذهبية يزنا 250 جرامًا، أي ربع كيلو ذهب، مُخبأ أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه الضبط، أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات، كما أقر بأنه استرى الذهب الذي تم ضبطه من دولة الكويت بقصد تهريبها للبلاد  للإستفادة من فارق الأسعار في مصر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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