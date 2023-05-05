السبت.. ضعف المياه بقرى في سوهاج لمدة 24 ساعة.. إليكم السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه عن منطقة الحميات بمدينة جهينة وقرى المغنمين وفزارة الغربية ونجع جبل بمركز جهينة وذلك يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 فى تمام الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة من صباح يوم 7 مايو من نفس الشهر ولمدة 24 ساعة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مُضيفًا بانه يتم القيام بأعمال ترحيل عداية مياه قطر ١٢ بوصة 500 ملى بطول 20 متر اعلى ترعة جهينة المُغطاة.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

وأنه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.