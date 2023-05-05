تحرير 415 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالأسواق في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، طوال الشهر الماضي.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أي شكاوى من المواطنين.

بيان المحاضر المُحررة بسوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 415 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مجال الأسواق، خلال الشهر الماضي، في الفترة من 1 إبريل حتى 30 إبريل، وتنوعت المحاضر بين:

" لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز- عدم الإعلان عن الأسعار- محال بدون ترخيص- مواد غذائية منتهية الصلاحية- عدم حمل شهادة صحية- مواد غذائية مجهولة المصدر"، في مجال الأسواق، بإجمالي 415 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج، في مجال الأسواق.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.