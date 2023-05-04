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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تعريفة النقل الجديدة لجميع مراكز سوهاج

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة بسوهاج

يبحث الكثير من ابناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عن أسعار التعريفة الجديدة بمواصلات المحافظة من وإلى مراكز الإقليم، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار لتر السولار بدءًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس، بقيمة 1 جنيه لتصبح 8.25 جنيهًا للتر.

ويعرض “صدى البلد”، أسعار السولار الجديدة، وتعريفة الركوب الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد إعلان محافظة سوهاج، عنها صباح اليوم، في سطورنا التالية، حيث زادت أسعار التعريفة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة لا تتخطى 10%.

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومتابعة الالتزام بالتعريفة المحددة

تحريك أسعار السولار.. محافظة سوهاج تعلن التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع المراكز

التعريفة الجديدة لنقل الركاب في سوهاج:

من ساقلتة إلى سوهاج 5.50 جنيهًا
من البلينا إلى سوهاج 12.50 جنيهًا
من المنشاة إلى سوهاج 5 جنيهات
من دار السلام إلى سوهاج 13.50 جنيهًا

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ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من "إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية"؛ لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

وشدد على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي:

- الخط الساخن للمحافظة 114
- واتس آب خدمة المواطنين بالمحافظة رقم 01225487733
- رقم غرفة عمليات المحافظة 4608073/093 
- رقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360 
- رقم عمليات مرور سوهاج 01550492222 
- الخط الساخن" صوتك مسموع" 15330
- رقم واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01150606783 
- رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

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