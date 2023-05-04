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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومتابعة الالتزام بالتعريفة المحددة

صدى البلد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف طهطا وطما والمراغة، بمنطقة سيتي، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين علي الموقف، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

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وأكد "المحافظ" على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

وشدد على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، والزام السائقين بوضع ملصقات علي السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.

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