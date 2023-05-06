بطول 750 مترا .. رصف شارع "هندسة الري" بمركز جهينة في سوهاج

رصفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بالبدء في أعمال شارع "هندسة الري" بطول 750 متر مزدوج، وذلك ضمن خطة الرصف 2022/2023 بمركز جهينة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم بدء العمل في إعادة رصف شارع "هندسة الري" بداية من مدرسة جهينة الثانوية الزراعية شمالا، وحتى التقاطع مع شارع " الشهداء " جنوبًا.

وأشار إلى أن أعمال المتابعة مستمرة بصفة دورية لحين الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ.