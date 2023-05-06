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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أسبوعين.. توريد 16613.301 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

بيان توريد الأقماح
بيان توريد الأقماح بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه تم توريد 16613.301 طن قمح من المُزارعين، وتسليمها إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، وذلك خلال الـ 14 يومًا الماضية. 

وأوضح إبراهيم أنه تم توريد 16613.301 طن إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، عقب استلامها من المُزارعين. 

وينشر موقع “صدى البلد” بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

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بيان توريد الأقماح بسوهاج

وصرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" منذ قليل، بأن بيان التوريد جاء كالآتي: "2562.511 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، و6812.901 طن قمح محلي من صومعة البلينا، و3809.751 طن قمح من صوامع غرب طهطا، و149.138 طن قمح من شونة طما الملحقة".

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وأضاف المهندس محمد إبراهيم، أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعلها تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل.

ولفت "إبراهيم" إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن، وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، وطما، وطهطا"، كما توجد خليتان بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف، تستخدمان عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

وأوضح "إبراهيم" أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تُتابع بصفة مُستمرة؛ من أجل مواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين، والعمل على حلها وإزالة أية عوائق فورًا.

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