عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 24 ساعة.. تحرير 95 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

بيان المحاضر المُحررة
بيان المحاضر المُحررة بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم السبت، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

السبت.. ضعف المياه بقرى في سوهاج لمدة 24 ساعة.. إليكم السبب

تحرير 415 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالأسواق في سوهاج

بيان المحاضر المُحررة بسوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 95 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتنوعت المحاضر بين:

"نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حملات تموين سوهاج تموين سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

موضوعات متعلقة

ننشر تعريفة النقل الجديدة لجميع مراكز سوهاج

ترشيحاتنا

لا استيراد من الخارج.. الوزير: نسابق الزمن لتوطين صناعات النقل في مصر

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط

حفظ الله الملك .. تغيير نص مبايعة تشارلز الثالث لهذا السبب

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السوداني ببني سويف.. صور

بث مباشر .. مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ