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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محملتان بحديد وصلصة.. إصطدام سيارتين نقل على طريق سوهاج الصحراوي الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب سائق في نهاية العقد الرابع من العُمر، باشتباه كسر في الذراع الأيمن؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، إحداهما مُحملة بالحديد وأخرى مُحملة بالصلصة، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة يفيد بوقوع حادث تصاد على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووقوع مُصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة مُحملة بكمية من كراتين الصلصة طماطم، يزنوا 60 طن، قيادة المدعو (محمود م ع- 42 عامًا- سائق)، وبين سيارة نقل بمقطورة مُحملة بـ47 طن من الحديد قيادة المدعو (أحمد ع أ- 56 عامًا- سائق- ويقيم شبرا الخيمة القليوبية).

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، كما تم رفع آثار الحادث من أعلى الطريق، وتسيير الحركة المرورية بعد ان توقفت جزئيًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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