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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 آلاف فورا.. مفاجأة بشأن أسعار الحديد والأسمنت يتراجع 130 جنيها

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يبحث الكثير عن أسعار أسعار الحديد والأسمنت الآن ضمن أسعار مواد البناء في مصر ، إذ شهد سعر الحديد استقرارا اليوم الخميس لدى التجار.

أسعار الحديد عالميًا

وشهد سعر خام الحديد 62% تراجعا إلى 106 دولارات بعد ما كان يزيد على 150 دولارًا في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، ولكنه تراجع الآن بسبب مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

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سعر طن حديد عز 

وعن سعر طن حديد عز اليوم فيبحث عنه الراغبين في البناء ضمن أسعار مواد البناء، والذي سجّل اليوم نحو 35 ألف جنيه كأقل سعر، فيما سجل متوسط السعر نحو 40968 جنيهًا، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ينخفض 5 آلاف فورًا 

وبالرغم من ارتفاع أسعار الحديد،  فجّر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية مفاجأة كشف خلالها أن طن الحديد الآن وصل لـ 43 أو 45 ألف جنيه، مقارنة بسعر طن الحديد العام الماضي كان 15 ألف جنيه.

وأوضح الزيني في تصريحات تليفزيونية، أنه حال وجود متابعة ومراقبة من الجهات المعنية على المخازن والتجّار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورًا، موضحا أن أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستقرة عند نفس مستويات الشهر الجاري دون تغيير.

وكشف “الزيني” أن سعر طن الحديد العادل في الوقت الحالي في مصر لا يزيد على 32 ألف جنيه.

أسعار طن الحديد

وتعتبر أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء محل اهتمام الكثير من أجل البناء وصب الأسقف، أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

أسعار الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

  1. وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 40968 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40712.5  جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1820 جنيهًا  للطن بعد 1950 أمس بفارق 130 جنيها .
  • أسمنت النصر بسعر 1800 جنيه للطن بعد 1900 أمس.
  • أسمنت المعلم بسعر 1760 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1730 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1820 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1740 جنيه للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 1830 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدي 1900 جنيها للطن مقارنة.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1730 جنيهاً.
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