تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم السبت ، ضمن أسعار مواد البناء ، وذلك بعدما تراجع سعر خام الحديد ليفقد ما يقرب من 30 % من سعره على مستوى العالم.

سعر طن حديد عز اليوم

سعر طن حديد عز اليوم يبحث عنه الكثير من من الراغبين في البناء، والذي يسجّل نحو 41,728 جنيهًا بعد هبوطه بنحو بنحو 140 جنيهًا عند البيع للمستهلك، وقد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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الحديد

تراجع خام الحديد

سعر خام الحديد 62% هبط بقوة على المستوى العالمي ليصل إلى مستوى 104.80 دولارات فقط بعد ما تخطى 150 في وقت سابق تحديدا في مارس 2022 على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أي أنه انخفض بنحو 30% متأثرًا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

خام الحديد

أسعار طن الحديد

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ، يهتم بها المقبلين على البناء الجديد أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

الحديد

أسعار الحديد اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41,728 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40.954 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار، فيما يصل إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي: