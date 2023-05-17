تراجع 30% .. مفاجأة صادمة بشأن سعر الحديد في مصر

يبلغ حجم انتاج مصر من الحديد 8 ملايين طن سنويا، بحسب تصريحات أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وأكد ئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن لدى مصر فائض في إنتاج الأسمنت والمصانع تخفض الإنتاج.

وقال أحمد الزيني ، أن السعر العادل لطن الحديد 32 ألف جنيه، مشددا على ضرورة فتح استيراد الحديد ليتم انخفاض أسعاره في مصر.

سعر الحديد

وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد في المصانع لم تنخفض رغم انخفاضها عالميا 30%، مستدركا أن لابد من قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمنع ارتفاع أسعار الحديد.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الحديد في مصر اليوم ضمن أسعار مواد البناء، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الحديد خاصة الراغبين في البناء.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم 40000جنيه للطن أرض مصنع

استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 39800جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم 39400جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 39500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 39000جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.