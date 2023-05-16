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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار بعض السلع وترقب هبوط أخرى

صدى البلد

شهدت الأسواق المصرية تراجعات كبيرة في أسعار بعض السلع وترقب هبوط أسعار سلع أخرى خلال الفترة القادمة، وفقا لتصريحات عدد من المسؤلين.

سعر الذهب في مصر 

تراجع سعر الذهب في مصر بما يقرب إلى 500 جنيه بعد أن سمحت الحكومة للمصريين في الخارج بالدخول بالذهب بدون جمارك والاكتفاء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصنعية، إلى جانب إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.

 

سعر الدواجن 

تراجعت أسعار الدواجن في مصر بنحو 25 جنيها، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء من 95 جنيها للكيلو إلى 70 جنيها للكيلو.

جاء ذلك نتيجة توافر الأعلاف وتراجع أسعارها بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الموانئ وتراجعت أسعار الدواجن البلدي من 130 جنيها للكيلو إلى 95 جنيها، وكذلك سعر البط تراجع من 150 جنيها للكيلو إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض للمستهلك

تراجع سعر طبق البيض من 130 جنيها للكرتونة إلى أقل من 100 جنيها وذلك للبيض الابيض والاحمر.

أسعار اللحوم 

وعن أسعار اللحوم، شهدت ارتفاعا كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة أزمة فعلية في الأعلاف، على حد قول الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين في تصريحات له، أنه من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف تمت الموافقة على توريد 10 كيلو ردة على كل إردب يتم توريده من قبل الفلاح بسعر 8 جنيهات، وذلك مساهمة من الحكومة للفلاحين الذين يربون ماشية بتوفير احتياجاتهم من العلف لتربية المواشي.

وأضاف أن توفير الردة سيكون لأي مربي ماشية بسعر 8 جنيهات، موضحًا أن هذا سوف يترتب عليه تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تسليم الفلاح 10 كيلو عن كل إرداب بسعر 8 جنيهات للكيلو، بحيث لا يضطر لشراء الردة بأكثر من ذلك، على أن تتم إتاحتها لكل المربين، لتقليل سعر اللحوم خلال تلك الفترة.

أسعار الأرز

توقع حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، انخفاض أسعار الارز خلال الايام المقبلة.

وأوضح المنوفي أن موسم حصاد الأرز اقترب حيث من المتوقع ان يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف الشهر، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الاسعار.

 

 

السلع سعر الذهب سعر الدواجن أسعار البيض للمستهلك اسعار اللحوم اسعار الارز

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