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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد تراجعا قويا على المستوى العالمي، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجلت مستويات متدنية ، بعدما ارتفعت الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد عالميا

سعر خام الحديد 62% شهد هبوطا نحو 105 دولارات بعدما كان يزيد على 150 دولارا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تراجع الآن بسبب مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

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سعر طن حديد عز 

ويكثر الباحثين عن  سعر طن حديد عز اليوم ضمن أسعار مواد البناء، والذي سجل اليوم نحو 35 ألف جنيه كأقل سعر ، فيما سجل متوسط السعر نحو 41503 جنيها ، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز 

 

سينخفض فورا 

وفجر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية مفاجأة كشف خلالها أن سعر طن الحديد 32 ألف «تسليم أرض المصنع».. والسعر العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل، موضحا أنه حال وجود متابعة ومراقبة من الجهات المعنية على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا.

أسعار طن الحديد

وعن آخر أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم خاصة يبحث عنه الكثير من أجل البناء وصب الأسقف، أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

30 ألف جنيه 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 30 ألف جنيه كحد أدني في محافظة المنيا ، فيما سجل متوسط سعره اليوم نحو 40875 جنيها بسبب تفاوت الأسعار لدى التجار.

الحديد الاستثماري

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

  1. وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 41503 جنيهات للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40875 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر في بورسعيد.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1960 جنيهًا  للطن.
  • أسمنت النصر بسعر 1930 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1870 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1920 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1875 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 1980 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدي 1990 جنيها للطن مقارنة.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً.
الأسمنت 
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