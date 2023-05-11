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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

الحديد
الحديد

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أسباب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا.

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وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا هو عدم وجود منافسة في السوق لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد ولغياب الرقابة على الأسواق”.

 

وأشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،: “سوق الحديد تسيطر عليه حالة من الفوضى سواء في التسعير أو المعروض”، مطالبا بضرورة وجود رقابة على الأسواق.

 

وأضاف  المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،: “ارتفاع أسعار الحديد بشكل متكرر يرجع إلى عدم وجود مرونة ووجود فوضى في التسعير”.
 

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