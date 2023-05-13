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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس منهم .. 9 أعراض عليك ملاحظتها تدل على نقص الحديد بالجسم

مخاطر نقص الحديد
مخاطر نقص الحديد في الجسم

يحدث نقص الحديد في الجسم عند المعاناه من خلل في مستويات خلايا الدم الحمراء، ونظراً لأن الحديد يدخل بشكل رئيسي في تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين هام يدخل في تركيب خلايا الدم الحمراء والأعضاء.

 

مخاطر نقص الحديد في الجسم

 

ويقوم الهيموجلوبين بحمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم المختلفة، ولكن مع نقص الحديد تقل نسبة الهيموجلوبين التي يتم إنتاجها في الجسم، مما يتسبب بخلل في الأنسجة والعضلات نتيجة نقص الأكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى الأنيميا، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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_ التعب وسوء المزاج والشعور العام بالضعف، وصعوبة في التركيز ونقص في الإنتاجية.

- شحوب البشرة خاصة في المنطقة الداخلية من الجفن السفلي.

- انقطاع النفس، لأن نقص الهيمجلوبين يساهم في عدم حصول العضلات والأنسجة على كفايتها من الأكسجين.

_ دوار وصداع، ولكنه ليس عرضاً شائعاً كالأعراض السابقة.

 

مخاطر نقص الحديد في الجسم

 

_  خفقان القلب، ولكنه من الأعراض غير شائعة.

- جفاف البشرة وتساقط الشعر، وذلك لأن نقص الحديد يجعل الجسد يدفع بالكمية القليلة التي يحملها الدم من الأكسجين إلى الأعضاء الأكثر أهمية داخل الجسم.

- تورم وحرقة في الفم واللسان أو التهابه أو شحوب لونه أو كونه أملس بشكل غير طبيعي.

- متلازمة تململ الساقين، وتحريك القدمين بإستمرار في وضع الراحة.

- أظافر ضعيفة، ولا يحدث هذا العرض إلا في حالات نقص الحديد القصوى.

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