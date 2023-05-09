نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، كثير من البنات والشباب يعانون من مشكلة حبوب الشباب، ويحتاجون مستحضرات موضعية في صورة غسول لعلاج هذه المشكلة.

محلول منزلي يعالج حبوب الشباب

وتابع هاني الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه " للاسف اسعار تلك المستحضرات اصبحت مرتفعة هذه الايام !! لهذا اقدم لكم كطبيب امراض جلدية هذه الوصفة الطبية البسيطة، لعلاج هذه المشكلة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل.

وأوضح هاني الناظر أن هذه الوصفة الطبيه هي عبارة محلول مكون من ملح الطعام مضاف اليه الماء بنسبة ٩:١ أي مقدار ملح يذاب جيدا في تسعة مقادير ماء.

محلول منزلي يعالج حبوب الشباب

وأضاف هاني الناظر، إلى أنه يتم غسل الوجه به يوميا صباحا ومساء، وبصفة روتينية، ويعطي نفس نتيجة المستحضرات الدوائية، وأستكمل في منشوره “بكدة نوفر فلوس الكشف والعلاج.. ربنا يحفظ بنتنا وشبابنا ”.