تصيبك بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يحذر من تناول المكملات والمنشطات بشكل عشوائي

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق ، من عشوائية المكملات، وفوضي الفيتامينات، وجنون المنشطات، وسعار الهرمونات.

مخاطر تناول المكملات والفيتاميات والمنشطات والهرمونات بشكل عشوائي

واستعان الدكتور جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هناك دراسة جديدة حذرت من تناول الفيتامينات ، والمعادن ، والمكملات الغذائية الأخرى بدون إشراف طبي مؤكدة أنها لا تفيد القلب.



وأضاف شعبان في منشوره، أنه فى بعض الحالات قد تسبب هذه الأدوية أضرارا صحية، وفقا للدراسة التي أعدتها جامعة «فرجينيا الغربية» في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت في مجلة «حوليات الطب الباطنى».

وأشار شعبان، إلى أن المكملات الغذائية التي تجمع بين الكالسيوم ، وفيتامين «د» مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن الكالسيوم أو فيتامين «د» الذي يتم تناوله بمفرده لم يكن له أي مخاطر أو فوائد صحية.

وأوضح جمال شعبان، أنه على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن بعض التدخلات لها تأثير على الوفاة وصحة القلب والأوعية الدموية، فإن الغالبية العظمى من الفيتامينات والمعادن وأنواعًا مختلفة من المكملات الغذائية لم يكن لها تأثير ملموس على البقاء، أو الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مخاطر تناول المكملات والفيتاميات والمنشطات والهرمونات بشكل عشوائي

وأكد جمال شعبان، أن الإشراف الطبي على تناول هذه الأدوية ضرورة حتمية؛ حيث شددت الدراسة على ضرورة أن يركز الناس على الحصول على العناصر الغذائية من نظام غذائي صحي للقلب، لأن المعلومات المتوفرة تظهر بشكل متزايد أن غالبية البالغين الأصحاء لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية.



واستطرد جمال شعبان، أن تناول مثل هذه الأدوية قد تؤدي إلي الفشل الكلوي، واضطراب أيونات الدم، والجفاف، واضطرابات في الجهاز الهضمي والعصبي، وأحيانًا اختلال كهربي، وسكتة قلبية أو دماغية، وذلك إذا انخفضت أملاح البوتاسيوم، والماغنسيوم انخفاضا حادا.

واختمم جمال شعبان منشوره، “انه بالنسبة لأدوية الهورمونات والستيرويدات، ومدرات البول، والمنشطات، ومشروبات الطاقة قد تكون قاتلة فعلا يعني مش علشان تعمل عضلات تدمر كليتك، وترفع ضغطك، وتبقي في مرمي الموت القلبي المفاجئ.