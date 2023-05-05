مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

نصح الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفيه بالتزامن مع حالة الجو التي تشهدها البلاد.

نصائح عامة لمرض الحساسية بجميع أنواعها

وعلق هاني الناظر في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة: "الذين يعانون من الحساسية بأشكالها المختلفة عليهم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع عند الخروج خاصة أثناء هبوب رياح متربة ارتداء الكمامة ومراعاة عدم الاقتراب من الزهور".

وأضاف هاني الناظر في منشوره، إلى أنه يجب الحرص على الاستحمام يوميا بماء فاتر بعد الرجوع للمنزل مع استخدام صابونة الجلسرين دائما، وعليهم تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول يوميا حتي الخميس المقبل.

جاءت نصائح الدكتور هاني الناظر بالتزامن من تصريح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الساعات المقبلة خلال اليوم الجمعة الخامس من مايو 2023.

نصائح هاني الناظر لمرض الحساسية بجميع أنواعها

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه تسود اليوم الجمعة أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأفادت الهيئة، إلى أن الأجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.)