عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عن تقبيل الرضع.. الصحة تحذر من أمراض خطيرة

توقف عن تقبيل الرضع
توقف عن تقبيل الرضع ... الصحة تحذر من أمراض خطيرة

يصعب مقاومة خدود الأطفال وتقبيلهم من وقت لآخر، لكن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في عواقب صحية خطيرة، مثل فيروس الهربس والذي انتشر مؤخرا بين الكثير من الأطفال حول العالم وتسبب في وفاتهم.

مخاطر تقبيل الأطفال الرضع

ومن أجل منع حدوث مشاكل صحية خطيرة، يجب على الآباء، تجنب تقبيل الأطفال وتوعية من حولهم بتجنب تقبيلهم. نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس الهربس وفيروس الجهاز التنفسي RSV وأمراض أخرى ، من المهم للغاية أن يكون جميع الأفراد على دراية بمخاطر تقبيل الأطفال، وفقا لما نشر في موقع pedseast .
 


وعلى الرغم من أن تقبيل الرضيع لا يسبب دائمًا فيروس RSV أو أمراضًا أخرى ، إلا أنه يمكن أن ينشر الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض يصعب على الجهاز المناعي لحديثي الولادة مكافحتها، وفيما يلي بعض المشاكل التي يمكن أن يسببها تقبيل  الأطفال، وتشمل :

- RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي) :
ويعتبر فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV هي حالة خطيرة للغاية وقد تكون قاتلة ويمكن أن تنتقل من خلال الاتصال الجسدي، أو من خلال مرور الرذاذ التنفسي المصابة عن طريق السعال أو العطس، و إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بنزلة برد أو التهاب في الجيوب الأنفية ، فمن الضروري للغاية عدم حمل ولمس ولا سيما تقبيل المولود أو الرضيع؛ حيث يمكن أن يسبب RSV مشاكل خطيرة في التنفس ويمكن أن يؤثر أيضًا على القلب والدماغ.

مخاطر تقبيل الأطفال الرضع


- ضعف جهاز المناعة :
يولد الأطفال حديثو الولادة ولديهم أجهزة مناعية متطورة تعمل بجد للحفاظ على أجسامهم الصغيرة من محاربة الأمراض والعدوى، ويمكن خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم.

- الحساسية :
ويمكن أن تسبب منتجات العناية بالبشرة التي نستخدمها في تهييج و حساسية البشرة  لدى الأطفال حديثي الولادة. 

- فيروس الهربس :
وهو أحد الأمراض الشائعة، والتي يكون فيها السبب الرئيسي تقبيل الأطفال، الأمر الذي يتسبب في تقرحات وطفح جلدي وبثور حول الفم واليدين والقدمين ومنطقة الساق، وفي بعض الحالات تكون مميتة بالنسبة لهم .

من جانبها حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، من تقبيل الأطفال خاصة الرضع الأقل من 6 أشهر، كما أوضحت أن هذا يجلعهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس الفموي، كما ينتشر بشكل أكبر بين الفئة العمرية الأقل من 6 أشهر بسبب ضعف الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة بفيروس الهربس

وشددت وزارة الصحة على عدم تقبيل الأطفال، والمداومة على غسيل اليدين وذلك قبل حمل الطفل أو بعده، لافتة الإنتباة إلى أن فيروس الهربس الفموي يظهر على شكل قرح في الشفتين والحلق، واللوزتين، وفي بعض الأحيان يصيب العين في حالات نادرة.

الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ

وأوضحت وزارة الصحة أن فيروس الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ أو من خلال لمس المنطقة المصابة، وينتقل أيضا عن طريق استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب،مشيرة إلى أن الشفاء من هذا الفيروس يكون في غضون أسبوع لا أكثر.

أعراض الإصابة الادوات الشخصية الفئة العمرية أمراض خطيرة تقبيل الأطفال تقبيل الرضع ضعف الجهاز المناعي فيروس الهربس وزارة الصحة والسكا وزارة الصحة والسكان ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

الوزراء يعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع الأسعار في مصر

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق برنامج لضخ العمالة المصرية بالسوق السعودي الأبرز

ترشيحاتنا

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

قتلته وحطيت جثته فى جوال ورميتها.. تفاصيل جريمة الأصدقاء بالإسكندرية

أوهمهم بتسفيرهم للخارج.. نصاب يستولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين

روسيا تطلق عواصفها الصاروخية على أوكرانيا.. موجة جديدة من الهجمات

إعدام داعشي في العراق بعد ارتكابه جريمة بشعة.. لن تصدق ماذا فعل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ