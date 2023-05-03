توقف عن تقبيل الرضع ... الصحة تحذر من أمراض خطيرة

يصعب مقاومة خدود الأطفال وتقبيلهم من وقت لآخر، لكن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في عواقب صحية خطيرة، مثل فيروس الهربس والذي انتشر مؤخرا بين الكثير من الأطفال حول العالم وتسبب في وفاتهم.

مخاطر تقبيل الأطفال الرضع

ومن أجل منع حدوث مشاكل صحية خطيرة، يجب على الآباء، تجنب تقبيل الأطفال وتوعية من حولهم بتجنب تقبيلهم. نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس الهربس وفيروس الجهاز التنفسي RSV وأمراض أخرى ، من المهم للغاية أن يكون جميع الأفراد على دراية بمخاطر تقبيل الأطفال، وفقا لما نشر في موقع pedseast .





وعلى الرغم من أن تقبيل الرضيع لا يسبب دائمًا فيروس RSV أو أمراضًا أخرى ، إلا أنه يمكن أن ينشر الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض يصعب على الجهاز المناعي لحديثي الولادة مكافحتها، وفيما يلي بعض المشاكل التي يمكن أن يسببها تقبيل الأطفال، وتشمل :



- RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي) :

ويعتبر فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV هي حالة خطيرة للغاية وقد تكون قاتلة ويمكن أن تنتقل من خلال الاتصال الجسدي، أو من خلال مرور الرذاذ التنفسي المصابة عن طريق السعال أو العطس، و إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بنزلة برد أو التهاب في الجيوب الأنفية ، فمن الضروري للغاية عدم حمل ولمس ولا سيما تقبيل المولود أو الرضيع؛ حيث يمكن أن يسبب RSV مشاكل خطيرة في التنفس ويمكن أن يؤثر أيضًا على القلب والدماغ.

مخاطر تقبيل الأطفال الرضع



- ضعف جهاز المناعة :

يولد الأطفال حديثو الولادة ولديهم أجهزة مناعية متطورة تعمل بجد للحفاظ على أجسامهم الصغيرة من محاربة الأمراض والعدوى، ويمكن خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم.



- الحساسية :

ويمكن أن تسبب منتجات العناية بالبشرة التي نستخدمها في تهييج و حساسية البشرة لدى الأطفال حديثي الولادة.



- فيروس الهربس :

وهو أحد الأمراض الشائعة، والتي يكون فيها السبب الرئيسي تقبيل الأطفال، الأمر الذي يتسبب في تقرحات وطفح جلدي وبثور حول الفم واليدين والقدمين ومنطقة الساق، وفي بعض الحالات تكون مميتة بالنسبة لهم .

من جانبها حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، من تقبيل الأطفال خاصة الرضع الأقل من 6 أشهر، كما أوضحت أن هذا يجلعهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس الفموي، كما ينتشر بشكل أكبر بين الفئة العمرية الأقل من 6 أشهر بسبب ضعف الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة بفيروس الهربس

وشددت وزارة الصحة على عدم تقبيل الأطفال، والمداومة على غسيل اليدين وذلك قبل حمل الطفل أو بعده، لافتة الإنتباة إلى أن فيروس الهربس الفموي يظهر على شكل قرح في الشفتين والحلق، واللوزتين، وفي بعض الأحيان يصيب العين في حالات نادرة.

الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ

وأوضحت وزارة الصحة أن فيروس الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ أو من خلال لمس المنطقة المصابة، وينتقل أيضا عن طريق استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب،مشيرة إلى أن الشفاء من هذا الفيروس يكون في غضون أسبوع لا أكثر.