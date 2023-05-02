عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

اكلات احترس من تسخينها
اكلات احترس من تسخينها مرتين   

أحيانا نقوم بتسخين الاكلات التي حضرناها لكي نتناولها في اليوم التالي من تحضيره وإعداده، ولا بأس مع أغلب الاكلات بتسخينها مرة أخرى، وإنما توجد بعض الأطعمة قد تسبب كوارث صحية عند تسخينها مرة أخرى، فما هي؟

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

وهناك بعض الاكلات التي يمكن أن تتحول إلى مواد سامة وتسبب في مشاكل جثيمة بالجهاز الهضمي، وذلك عند تسخينها مرة أخرى، وفقا لما نشر في موقع "timesofindia"، ومن أبرز هذه الأطعمة  ما يلي :

 

بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

 

- الأرز:

ويعتبر الأرز من اكثر الاكلات التي قد تتكون عليها الجراثيم عند تسخينها في المرة الثانية، والتي تتحول فيما بعد إلى بكتيريا، مما قد يتسبب في الإصابة بالإسهال والقئ.

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

- البطاطس:

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا مايتم إعادة تسخينها مرة أخرى، كما أنها أيضا من أنواع الأطعمة التي يمكن ينمو عليه البكتيريا عند تركها بعد طهيها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، وبالتالي تسبب التسمم الغذائي عند تسخينها.

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

_ الدجاج:

ويعتبر الدجاج من الاكلات الغنية بالبروتينات التي تتأثر بالسلب بإعادة التسخين؛ حيث أنها تتحول إلى مركبات سامة وتصبح غير صالحة للأكل، وقد تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي.

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

- الزيت:

وبالنسبة للزيت فمن المعروف ان تسخينه اكثر من مرة قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على صحة الإنسان.

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

_ البيض :

ولا غنى عن تناول البيض بشكل شبه يومي، ويمكن لإعادة تسخينه على درجة حرارة عالية أن يحول البروتين أن يتحول إلى سموم، مامما يسبب إضطرابات للجهاز الهضمي.

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

- السبانخ:

ولن تتوقع بأن السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالنترات والحديد، والتي قد يتسبب إعادة تسخينها إلى تحولها لمواد مسرطنة في الجسم.

 

اكلات احترس من تسخينها مرتين 

 

- المشروم:

ينصح بعدم تناول المشروم بعد أن يبرد، وذلك لأنه تتراكم عليه البكتيريا، مما قد يتسبب تحوله إلى مادة مشبعة بالسموم، الامر الذي يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي.

اكلات احترس من تسخينها مرتين 
اكلات تسخين الجهاز الهضمي الجراثيم السبانخ البيض الدجاج البطاطس الارز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

بوصفتين مختلفتين.. حضري شوربة البصل على الطريقة الهندية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

نشرة المرأة والصحة| متحور اركتوروس يهدد العالم.. قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد.. جمال شعبان يحذر من الزعل.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

4 أخطاء وقعت فيها شيرين عبد الوهاب في إطلالتها بدبي

ترشيحاتنا

ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؟.. رئيس الأمانة الفنية يجيب

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

جوردي ألبا يقود برشلونة للفوز على أوساسونا ويقربهم من لقب الدوري الإسباني

أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

350 جنيها.. زيادة معاشات الأطباء والصيادلة وجمعية عمومية مرتقبة للمهن الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

السياحي والقرعة بري وجوي| التكاليف الكاملة لرحلة الحج بالتفصيل

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ