منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

أحيانا نقوم بتسخين الاكلات التي حضرناها لكي نتناولها في اليوم التالي من تحضيره وإعداده، ولا بأس مع أغلب الاكلات بتسخينها مرة أخرى، وإنما توجد بعض الأطعمة قد تسبب كوارث صحية عند تسخينها مرة أخرى، فما هي؟

اكلات احترس من تسخينها مرتين

وهناك بعض الاكلات التي يمكن أن تتحول إلى مواد سامة وتسبب في مشاكل جثيمة بالجهاز الهضمي، وذلك عند تسخينها مرة أخرى، وفقا لما نشر في موقع "timesofindia"، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

- الأرز:

ويعتبر الأرز من اكثر الاكلات التي قد تتكون عليها الجراثيم عند تسخينها في المرة الثانية، والتي تتحول فيما بعد إلى بكتيريا، مما قد يتسبب في الإصابة بالإسهال والقئ.

اكلات احترس من تسخينها مرتين

- البطاطس:

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا مايتم إعادة تسخينها مرة أخرى، كما أنها أيضا من أنواع الأطعمة التي يمكن ينمو عليه البكتيريا عند تركها بعد طهيها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، وبالتالي تسبب التسمم الغذائي عند تسخينها.

اكلات احترس من تسخينها مرتين

_ الدجاج:

ويعتبر الدجاج من الاكلات الغنية بالبروتينات التي تتأثر بالسلب بإعادة التسخين؛ حيث أنها تتحول إلى مركبات سامة وتصبح غير صالحة للأكل، وقد تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي.

اكلات احترس من تسخينها مرتين

- الزيت:

وبالنسبة للزيت فمن المعروف ان تسخينه اكثر من مرة قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على صحة الإنسان.

اكلات احترس من تسخينها مرتين

_ البيض :

ولا غنى عن تناول البيض بشكل شبه يومي، ويمكن لإعادة تسخينه على درجة حرارة عالية أن يحول البروتين أن يتحول إلى سموم، مامما يسبب إضطرابات للجهاز الهضمي.

اكلات احترس من تسخينها مرتين

- السبانخ:

ولن تتوقع بأن السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالنترات والحديد، والتي قد يتسبب إعادة تسخينها إلى تحولها لمواد مسرطنة في الجسم.

اكلات احترس من تسخينها مرتين

- المشروم:

ينصح بعدم تناول المشروم بعد أن يبرد، وذلك لأنه تتراكم عليه البكتيريا، مما قد يتسبب تحوله إلى مادة مشبعة بالسموم، الامر الذي يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي.