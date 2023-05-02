بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

حذرت شركة "مولر"، من تناول منتجات شوكولاتة كادبوري، خوفا من أحتوائها على بكتيريا الليستريا.

بكتيريا سامة تهدد منتجات شوكولاتة كادبوري

وتعد الليستيريا هي بكتيريا تنتقل بالغذاء، وتشكل خطرا على الحوامل وكبار السن والمصابين بضعف المناعة، ويكثر الإصابة بها عند إستهلاك منتجات الحليب غير المبسترة.

ومن أعراض الإصابة ببكتيريا الليستيريا، الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان والإسهال، وعند إنتشارها في الجهاز العصبي، قد تتحول الأعراض إلى الصداع وتيبس الرقبة والتشوش، وفقدان التوازن والتشنجات.

وجاء التحذير أصدرته وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، وقالت إن الأمر يتعلق بانواع شوكولاتة كادبوري وهم : "Crunchie" و"Daim" و"Flake" و"Dairy Milk Buttons" و"Dairy Milk Chunks 75g" و"Cadbury Heroes".

بكتيريا سامة تهدد منتجات شوكولاتة كادبوري

وتم نشر تحذير للأشخاص الذين اشتروا منتجات كادبروي المذكورة في الاعلى، بعدم تناولها، وبدلا من ذلك إعادتها لاسترداد أموالهم، وفقا لما نشر في موقع dailyrecord.

وأضافت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن تاريخ صلاحية أنواع كادبوري المسحوبة هي 17 مايو بالنسبة لـ"Crunchie" و"Flake"، و18 مايو لباقي الحلويات

وتعتبر شركة مولر من أكبر موزع لمنتجات الألبان في بريطانيا، مئات المتاجر بالمنتجات في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا وهنغاريا والنمسا وكرواتيا.