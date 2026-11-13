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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجة انتصارات الديمقراطيين تتواصل.. سيندي هولشر تحسم سباق حاكم كانساس

سيندي هولشر
سيندي هولشر
إلهام عبد العزيز

فازت الديمقراطية سيندي هولشر بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأمريكية، بعدما تغلبت على الجمهوري تاي ماسترْسون، لتحتفظ بمنصب الحاكم لصالح حزبها، وتعزز موجة الانتصارات الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في مختلف أنحاء البلاد.

انتصار جديد للديمقراطيين

وكان الديمقراطيون قد ضمنوا بالفعل الحصول على أغلبية مناصب حكام الولايات الأمريكية للمرة الأولى منذ عقدين، حتى قبل الفوز الضيق في كانساس، حيث كانت هولشر قد أعلنت فوزها عقب انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت يوم الثلاثاء. إلا أن وكالة أسوشيتد برس لم تعلن حسم السباق الانتخابي رسميًا لصالحها إلا يوم الخميس.

وتعهدت هولشر، وهي عضو في مجلس شيوخ ولاية كانساس، بوقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، كما تمكنت من التغلب على تدفق التمويل الضخم الذي ضخه الجمهوريون لدعم ماسترْسون، رئيس مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وستخلف هولشر الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، والتي لم يكن مسموحًا لها بالترشح مجددًا بسبب استنفاد الحد الأقصى لولاياتها.


وقالت هولشر في مقطع فيديو نشرته عبر الإنترنت يوم الثلاثاء، قبل يومين من إعلان حسم السباق الانتخابي: لقد وجه سكان كانساس رسالة واضحة مفادها أنهم يريدون استمرار تقدم ولايتنا، وقد بدأ بالفعل العمل على الاستعداد لتولي القيادة.

انتخابات التجديد النصفي الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين هزيمة الجمهوريين

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