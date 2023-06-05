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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز يتراجع 1500 جنيه.. هزة جديدة تضرب أسعار الحديد والأسمنت الآن

سعر الحديد
سعر الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا في السوق المحلية ، على خلفية تراجع أسعار خام الحديد عالميا بقوة خلال الفترة الماضية.

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أسعار الحديد عالميا

وترجع سعر خام الحديد 62% تراجعا إلى نحو 106 دولارات بعدما كان يزيد على 150 دولارا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تراجع الآن نتيجة مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة المعروض من الخام.

الحديد 

 

سعر طن حديد عز 

وسجل سعر طن حديد عز تراجعا قويا بنحو 1500 جنيه، إذ سجل سعر الطن الواحد اليوم للمستهلك ضمن أسعار الحديد والأسمنت متوسط 39966 جنيها ، بعدما سجل قبل أيام نحو 41321 جنيها، فيما يكون السعر الأدنى نحو 35 ألف جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

34 ألف جنيه

وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، باتحاد الغرف التجارية فجر مفاجأة أكد فيها ان سعر طن الحديد 32 ألف «تسليم أرض المصنع»، موضحا أن  سعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل.

وتابع الزيني في تصريحات تليفزيونية، أنه حال وجود متابعة ومراقبة على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا.

أسعار طن الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” آخر أسعار مواد البناء الآن ، وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

الحديد الآن

وتعتبر أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ، من الأكثر بحثا من أجل البناء الجديد، أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

أسعار الحديد اليوم

  1. وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت  نحو 39966 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 38789 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الرمادي اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى  نحو 2014جنيه كمتوسط سعر في الأسواق لدى التجار.

الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت أسعار طن الحديد سعر طن الحديد الاستثماري

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