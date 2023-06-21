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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الطن يتراجع 3 آلاف جنيه.. هبوط أسعار الحديد والأسمنت الآن

أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت

تراجعت أسعار الحديد اليوم وكذلك الأسمنت، بعد ما تخطت الـ 41 ألف جنيه للطن في المتوسط إذ هبطت الأسعار، بالتزامن مع تراجع أسعار خام الحديد عالميًا.

سعر خام الحديد 62% 

وتراجع سعر خام الحديد 62% مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 113 دولارًا في الطن لأول مرة  منذ 25 ديسمبر من العام الماضي، بعد ما تخطى 150 في وقت سابق ، متأثرا بزيادة العرض ومخاوف حول ركود اقتصادي.

الحديد 

 

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 يونيو 2023

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سعر طن حديد عز اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز اليوم، 39288 جنيها، بعدما وصل إلى ما يزيد على 41500 جنيه قبل أيام بتراجع نحو 2200 جنيه، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد

أما عن سعر طن الحديد اليوم، خاصة ما يبحث عنه الكثير عند صب الأسقف والقواعد والأعمدة ، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 37993 جنيهًا بتراجع نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بعدة أيام سابقة، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد

 

5 آلاف جنيه

وكان قد فجر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، مفاجأة في تصريحات تليفزيونية، قائلا إن سعر طن الحديد 32 ألف جنيه «تسليم أرض المصنع» ، وسعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل.

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز: 39288 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.
  • سعر طن الحديد الاستثماري: 37993 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الرمادي اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1710 جنيهات.
▪️  سعر طن أسمنت النصر 1670 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1670 جنيها
▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1700 جنيه
▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1720 جنيهًا.
▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1820 جنيهًا.

الأسمنت 
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