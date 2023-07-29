انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-7-2023

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 500 جنيه.. ويستعرض صدى البلد أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-7-2023 كالتالي:

سعر طن الحديد الاستثماري ٣٦٢٦٠ جنيه

سعر طن حديد عز ٣٦٦٨٣ جنيه

سعر طن الأسمنت الرمادي ١٨٧١ جنيه

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلهم من العمل بالغاز، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

وأكد الزيني خلال مداخلة تليفزيونية، أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر مواد البناء بنقص الغاز، متابعا: تم تخفيض بعض الخطوط ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من المنتجات مما ساعد على خفض الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.