شعبة مواد البناء: طرح الحديد في البورصة السلعية قرار تأخر

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن الاتجاه لطرح الحديد بالبورصة السلعية أمر ننادى به منذ زمن حكومة نظيف، لافتا إلى أن هذه العملية ستعمل على استقرار الأسعار، والعمل فى القضاء على تحديد الأسعار وفقا لأهواء أصحاب المصانع.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن على وزارة التموين الإسراع فى عملية طرح الحديد فى البورصة السلعية للحد من عشوائية التسعير.

ولفت إلى أنه لن يتعارض مع البورصة العالمية، خاصة وأن السوق المصري لا يعتمد على البورصة العالمية بل على العكس فإن الأسعار فى مصر تزيد عن الأسعار العالمية بنحو 10 إلى 15 ألف جنيه فى الطن.

وأضاف الزينى أنه لا يعقل أن يكون سعر الحديد فى السوق المحلى يسجل 37 ألف جنيه للطن بينما السعر العادى يتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه.

وطالب الزينى بسرعة تطبيق طرح الحديد فى البورصة السلعية المصرية قريبا لانتهاء التسعير المغالى فيه وغير المبرر مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق.