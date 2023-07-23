هبوط جديد في ثمن الدواجن اليوم.. وهذا سعر البانية الآن

هبطت أسعار الدواجن إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 أشهر، تحديدا إلى نفس أسعار الدواجن البيضاء خلال يناير الماضي.

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 23-7-2023، بنحو جنيهين اضافيين لكنها مقارنة بـ سعر الدواجن أمس السبت.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 23 يوليو 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي يهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 52 جنيه للكيلو مقارنة بـ 54 جنيها أمس السبت.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو إلى 100 جنيه للكيلو مقارنة بـ 105 جنيهات أمس السبت.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو



سعر الدواجن اليوم



سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 50 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البانية اليوم إلى 150 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 105 جنيه للكيلو

أسعار البيض اليوم



تراجع سعر البيض اليوم الاحد 23-7-2023.

سجل سعر طبق البيض الابيض 110 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 116



ووصل سعر البيض الاحمر إلى 113 جنيه للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيه.



وتراجع سعر البيض البلدي 115 جنيه للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 120 و125 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



سجل متوسط أسعار الكتاكيت اليوم 8 جنيهات للكتكوت متراجعا بنحو 6 جنيهات مقارنة بـ أسعار الكتاكيت الأسبوع الماضي.

أسعار الاعلاف اليوم



سجل متوسط أسعار الأعلاف 21,5 الف جنية للطن.



