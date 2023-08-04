أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب اعلان أسعار مواد البناء اليوم الجمعة الموافق 04-08-2023، ضمن عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع

سعر طن حديد عز 35,500 جنيه للطن

سعر طن حديد بشاي 35,000 جنيه للطن

سعر طن حديد العتال 34,500 جنيه للطن

سعر طن حديد عطية 34,500 جنيه للطن

سعر طن حديد سرحان 33,500 جنيه للطن

سعر طن حديد المراكبي 33,500 جنيهًا للطن

سعر طن حديد المصريين 33,700 جنيهًا للطن

سعر طن حديد الكومي 33,500 جنيه للطن

سعر طن حديد المعادي 32,500 جنيه للطن

سعر طن حديد بيانكو 32,300 جنيه للطن

سعر طن حديد العشري 32,000 جنيه للطن

سعر طن مصر ستيل 33,400 جنيه للطن

الحديد

سعر الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت كالتالي:-

جنوب الوادى جنوب الوادى 1,700.00

لافارج للأسمنت المخصوص 1,700.00

أسمنت المسلح 1,730.00 جنيه للطن

أسمنت النصر 1,700.00 جنيه للطن

اسمنت التعمير 1875جنيه للطن

اسمنت المنيا 1890 جنيه للطن

أسمنت المعلم 1,675.00 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل 1,680.00 جنيهًا للطن

اسمنت المخصوص 1,700.00 جنيه للطن

اسمنت سيناء 42.5 - 1,690.00 جنيه للطن

أسمنت حلوان 1,700.00 جنيه للطن

أسمنت السويدي 1,800.00 جنيه للطن

اسمنت السهم 1,680.00 جنيه للطن

أسمنت أسيوط الفهد 1,620.00 جنية للطن

العريش للأسمنت العسكرى 1,700.00 جنية للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت

آخر أسعار مواد البناء

يتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل.، وعن أسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.