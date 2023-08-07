عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصراليوم

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال شهر أغسطس الجاري.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 35500جنيه للطن.


بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 35000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 34500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 34500جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 33700جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 33500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 32500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 32000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 33400جنيه للطن الواحد.

txt

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 أغسطس 2023

txt

صادرات مصر من الأسمنت بلغت 380 مليون دولار أول 5 أشهر من 2023

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

 

تراجعت أسعار الاسمنت في بعض المصانع بقيمة تتراوح ما بين 15 الي 80 جنيها في الطن الواحد.


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1730جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين نحو 1620جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا  اليوم الاثنين نحو 1670 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة لافارج للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1700 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الاثنين نحو 1700جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة العريش للأسمنت اليوم الاثنين نحو  1700 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين نحو 1700جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين نحو 1800جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الإثنين نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد أسعار الأسمنت اسعار الحديد سعر طن الحديد جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ترشيحاتنا

إذا ارتكبت فى مكان معد للسكن..تعرف على حالات الظروف المشددة لعقوبة السرقة

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

مالهاش علاج.. أخبار صادمة عن الحالة الصحية لمعشوقة الجماهير سيلين ديون .. فما القصة

تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

حدث ليلا.. تعليق ناري من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

طريقة عمل مربى التين المجفف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الكاجو؟

بفستان جريء.. الهام شاهين تثير الجدل برفقة ابنة شقيقتها من لبنان

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ