أسعار الحديد والأسمنت في مصراليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال شهر أغسطس الجاري.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 35500جنيه للطن.



بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 35000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 34500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 34500جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 33700جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 33500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 32500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 32000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 33400جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

تراجعت أسعار الاسمنت في بعض المصانع بقيمة تتراوح ما بين 15 الي 80 جنيها في الطن الواحد.



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1730جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين نحو 1620جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا اليوم الاثنين نحو 1670 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة لافارج للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1700 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الاثنين نحو 1700جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة العريش للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1700 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين نحو 1700جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين نحو 1800جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الإثنين نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.