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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الأعلاف بقوة خلال الساعات الماضية، كما تراجعت أسعار الدواجن في المزارع وفي الأسواق لدى المحلات. 

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20 جنيها

وهبطت أسعار الدواجن اليوم بقوة، ، إذ هبط سعر الكيلو رسميا إلى نحو 54 جنيها فقط لنوع الامهات بالمزرعة ، فيما يبدأ الأبيض من 60 جنيها بعد 75 بعد عيد الأضحى الماضي ، وتباع للمواطنين بدءا من 62 جنيها في المحلات بعد ما يزيد على 82 جنيها.

الدواجن 

تراجع أسعار الأعلاف 

وشهدت أسعار الأعلاف تراجعا قويا لتسجل هبوطا بنحو 10400 جنيه ، من نحو 30 ألف جنيه للبادي، حيث جاءت الأسعار كما يلي :

- البادي التسمين للدواجن : ما بين 19600 إلى 20500 جنيه للطن.
- أعلاف المواشي ما بين 13000 جنيه و14000 جنيه.
-  أعلاف البط 17000 جنيه.
- علف الأرانب 13000 جنيه.
- أعلاف دواجن البياض 17000 جنيه.
- علف الرومي 22000 جنيه.

وكان إجمالي  ما تم الأفراج عنه من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 ملايين طن منهم 5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 3.3 مليار دولار.

سعر الدواجن اليوم في مصر 

وتراجع سعر كيلو الفراخ من الأمهات إلى 54 جنيها أو أقل في المزرعة اليوم لتباع للمواطنين بنحو 60 جنيها فيما فوق، فيما هبط سعر كيلو البانيه 60 جنيها.

الدواجن 

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وهبطت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، إلى نحو بداية من 62 جنيها في المحلات ، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من 140 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من 200 جنيه قبل نحو شهر من الآن.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 60-61 جنيهًا في المزرعة، و62 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 100 -120 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 70- 80 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 45 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 30 -40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 54 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض الأحمر كان يبلغ 122 جنيها في المزرعة وانخفضت لـ110 جنيهات حاليا لتباع للمستهلك بدءا من 116 جنيها، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تراجع في أسعار البيض ، نتيجة تراجع الاعلاف.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

وتراجع سعر كوتونة البيض الأبيض إلى الابيض 108 جنيهات ، بعدما وصل 119 جنيها ، ويباع للمستهلك بداء من 113 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 119 جنيها.

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انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

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