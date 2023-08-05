عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

100 جنيه للطبق .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5 أغسطس 2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن اليوم، السبت 5 أغسطس 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ

وهبط منذ فترة سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 68 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض خاصة الأحمر، التي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و102 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي يبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112 - 120 جنيها.
اسعار الدواجن اليوم السبت اسعار الدواجن أسعار الفراخ الدواجن الساسو الدواجن البيضا الدواجن اليوم الدواجن البيضاء الفراخ البيضاء الأمهات المجمعات الإستهلاكية الفراخ المجمدة البرازيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي في تنمية الثروة الحيوانية| المشروع القومي للبتلو.. وتحسين وراثي للماشية

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

أسسها شقيقان لبنانيان.. 147 عاما على أول إصدار لجريدة الأهرام| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... خرافات شائعة عنها

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ