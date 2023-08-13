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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إرسال عينات مزارع الدواجن بالوادي الجديد للمعامل لفحصها وتأكد خلوها من الأمراض

صدى البلد

أعلن مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور ناجي محمد عوض، اليوم /الأحد/، أنه تم سحب عينات من مزارع الدواجن وذلك لإرسالها للمعامل واختبارها لضمان عدم ظهور إصابات بأمراض وبائية.

وقال عوض إن الحملات البيطرية مستمرة بمزارع الدواجن لسحب العينات وتوعية المربين بطرق التغذية والتحصين ضد الأمراض الوبائية لضمان طرح الدواجن الصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن عوض تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بقرى ومدن المحافظة للتوعية بأخطار الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية والدواجن وضرورة الالتزام بالتحصينات في الحملات القومية.
 

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