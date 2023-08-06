شعبة الدواجن: الأسعار إنخفضت لـ 55 جنيها للكيلو بفضل الإكتفاء الذاتي

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن ويوجد فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي، موضحا أن السعر انخفض إلى 55 جنيهًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاج متزايد في القطاع الداجني ولم يتأثر بموجة الحرارة خلال الفترة الماضية بسبب وعي المنتجين

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك تصدير لمصنعات الدواجن لعدة دول عربية، ويتم حاليا مناقشة تصدير الدواجن.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك تصدير لمصنعات الدواجن لعدة دول عربية، ويتم حاليا مناقشة تصدير الدواجن.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك تصدير لمصنعات الدواجن لعدة دول عربية، ويتم حاليا مناقشة تصدير الدواجن.