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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء اليوم

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن حالة من عدم الاستقرار في السعر لكن هذا التذبذب محدود، حيث تتراوح الزيادة والنقصان بين 5 جنيهات للكيلو الواحد.

ومقارنة بأمس الثلاثاء، تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023، بنحو جنيهين وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 61 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ  63 جنيها للكيلو أمس، ليصل إجمالي  سعر الدواجن  بما يزيد على 20 جنيهًا في الكيلو مقارنة بالأشهر الماضية.

 

وتراجعت أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمتوسط ألف جنيه في الطن الواحد حيث وصل سعر طن العلف إلى 22.5 ألف جنيه.

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تذبذب في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-8-2023.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-8-2023

 

سعر الدواجن للمستهلك 

وهبط سعر الدواجن اليوم الأربعاء 5-8-2023،  بنحو جنيهين تقريباً، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 61 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 69 و72 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس  2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضًا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

 

 

بورصة الدواجن اليوم
 

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد  61 جنيهًا  للكيلو

وتراجع سعر الدواجن الساسو إلى  98 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الدواجن البلدي حر إلى 105 جنيهات للكيلو.
 

سعر الدواجن اليوم 


وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و165 جنيهًا للكيلو الواحد. 

وسجّلت أسعار الدواجن الرزي 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم 


وتباين  سعر البيض اليوم الأربعاء 9-8-2023  حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 103 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.


وارتفع سعر البيض الأحمر إلى 106 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيهاً.


واستقر سعر البيض البلدي 115 جنيهًا  للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 120 و125 جنيهًا للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 


سعر الكتكوت الأبيض تراوح بين 10 و13 جنيهًا

سعر الكتكوت الساسو 11 جنيهًا

سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم 


سجّل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه  للطن.


 

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