تذبذب في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-8-2023.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذباً، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محال الصاغة، وذلك على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.

وسجّلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر 2160 جنيهًا للجرام والتي تأرجع بين 2155 و 2160 جنيهًا للجرام، بينما تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1928 دولارًا.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,462 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,154 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,846 شراء 1,851

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,232 شراء 17,280

أسعار الذهب اليوم

