سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-8-2023

واصلت أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9-8-2023، الاستقرار مقابل الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر.

وضمن النشرة الخدمية، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9-8-2023.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر شراء الدولار 30.90 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي الكويتي

سعر شراء الدولار 30.88 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم بنك البركة

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار بنك الإسكندرية

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه