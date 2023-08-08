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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري

صدى البلد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-8-2023، دون تغيير منذ أكثر من 4 أشهر، في جميع البنوك العاملة بمصر.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه  30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء داخل البنك المركزي المصري.

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ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-8-2023، في البنوك العاملة في مصر. 


سعر الدولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر و الأهلي و التنمية الصناعية.

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المشرق، بلوم، أبوظبي الأول، التجاري وفا،المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

أسعار الدولار اليوم مصر 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل ثاني اعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


الاستثمار الأجنبي 

ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة في مصر إلى 187.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي استثمارات مصر الخارجية من عمليات تأسيس شركات جديدة و زيادة رؤوس الأموال في شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي بعد أن كانت أقل من 2.4 مليار دولار.

وذكر التقرير أن صافي الأرباح المرحلة من الشركات القائمة بلغ 4.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.

وسجلت إيرادات حصيلة بيع الشركات والأصول الانتاجية لغير المقيمين نحو مليار دولار واحد مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

ووصل إجمالي صافي الاستثمارات الواردة من شراء العقارات المملوكة لغير المقيمين لتصبح 447 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 643.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

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